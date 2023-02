Brand in restaurant in Zaandam, tien woningen ontruimd

In een restaurant in Zaandam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. De brand brak om 01.19 uur uit in de horecagelegenheid aan de Rozengracht en was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio snel onder controle. Acht naastgelegen portiekwoningen en twee woningen boven de eettent werden ontruimd.

Even na 02.00 uur werd het sein brand meester gegeven en konden de bewoners van de portiekwoningen terugkeren. De bewoners van de twee overige huizen moeten de nacht elders doorbrengen. In het restaurant was ten tijde van het uitbreken van de brand niemand aanwezig.

De oorzaak van de brand is onbekend, niemand raakte gewond. Volgens de veiligheidsregio heeft de brandweer twee cavia’s gered.