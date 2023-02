D66-leider Kaag richt pijlen op de conservatieve alliantie

D66-partijleider Sigrid Kaag heeft in Arnhem bij de aftrap van de campagne voor verkiezingen voor de Provinciale Staten van volgende maand gewaarschuwd voor een sterk conservatief blok in de Eerste Kamer. Dan dreigt volgens haar stilstand.

Kaag richtte haar pijlen op JA21, BBB, PVV en FVD. Die populistisch-rechtse partijen zijn niet bereid keuzes te maken, zei ze. “De problemen worden groter en oplossingen raken verder uit het zicht” als deze partijen aan de macht komen.

“Provinciale Statenleden kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. De dreiging van een groot conservatief blok in de senaat is urgent en reëel. Zij zullen niet schromen om ons land op de handrem te zetten. Dáár gaan deze verkiezingen om”, aldus Kaag.

Volgens haar worden problemen niet aangepakt als zo’n rechts blok veel zetels wint. Dat zal de natuur niet verbeteren, de bouw van nieuwe woningen zal vertragen, stikstofmaatregelen zullen uitblijven en dan “blijft Nederland de megastal van Europa”.

D66 zal niet in provinciebesturen gaan zitten die kiezen voor stilstand en afstel, herhaalde ze. Kaag verklaarde ook te hopen dat VVD en CDA niet gaan samenwerken in de provincies met PVV en FVD. “Ik vertrouw erop dat de VVD en CDA hebben geleerd van het verleden.”