Inmiddels zeven mensen gered dankzij hondenteams van SRO

Zeven mensen zijn inmiddels op basis van aanwijzingen van Nederlandse reddingshondenteams levend onder het puin vandaan gehaald in het Turkse rampgebied, meldt reddingshondenteam RHWW. Zaterdag wisten reddingswerkers nog iemand te redden mede door het speurwerk van de honden. “Opnieuw een mooi resultaat”, aldus het team.

Op verschillende locaties in het rampgebied wordt nog verder gezocht op basis van de aanwijzingen van RHWW. “Dus mogelijk kan het aantal van zeven geredde mensen nog bijgesteld worden”, aldus het reddingsteam op hun website.

Teams van Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) zouden zaterdag vanuit Turkije terugvliegen naar Schiphol en daar om 17.00 uur landen, maar dit is gewijzigd. De reddingshondenteams hopen zaterdagavond of in de nacht van zaterdag op zondag alsnog in Nederland aan te komen.