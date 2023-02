Marcouch keurt antifascistensticker bij FVD’er Luurssen af

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem keurt af dat er op de voordeur van het woonhuis van Forum voor Democratie-fractievoorzitter Gino Luurssen een antifascistensticker is geplakt. Dat laat hij via zijn woordvoerster weten naar aanleiding van berichtgeving hierover door Omroep Gelderland.

Marcouch is op de hoogte gesteld van het voorval en noemt het “afkeurenswaardig”. Omroep Gelderland meldt dat Luurssen vrijdagavond een sticker met de regenboogkleuren en de tekst ‘antifascist action’ aantrof. Het incident volgt op een woensdag uit de hand gelopen debat in Arnhem over genderidentiteit. Daarin gebruikte Luurssen woorden die anderen zo kwetsten, dat een aantal raadsleden huilend de raadszaal verliet.

Dat mensen kennelijk zijn huisadres weten en het nodig vinden om ernaar toe te komen geeft Luurssen een onveilig gevoel, zegt hij tegen Omroep Gelderland. “Wanneer je willens en wetens iemand zijn thuisfront opzoekt om een statement te maken, wordt het een griezelige zaak. Hoe weten de aanstichters waar ik woon? Wat was de intentie om dit te doen? Is het gewoon een baldadig statement, of word ik in de gaten gehouden? Dat soort vragen gaan dan wel een rol spelen”, citeert Omroep Gelderland hem.

Tegen de regionale omroep zei de FVD-fractievoorzitter te overwegen aangifte te doen.

In het debat noemde Luurssen “genderideologie een onkruid dat bij de wortel aangepakt moet worden”. Hij noemde het onder meer schadelijk voor jonge kinderen en sprak van indoctrinatie. Marcouch zei eerder deze week dat er geen reden was om in te grijpen in het debat “Je kunt een gekozen raadslid niet het woord ontnemen omdat de inhoud van zijn woorden je niet bevalt. Een debat is er juist opdat goede idee├źn het winnen van de slechte”, zo zei Marcouch donderdag.