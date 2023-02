Aanhoudingen tijdens carnaval in Breda en Tilburg

Tijdens carnaval zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag zijn in Breda en Tilburg meerdere aanhoudingen geweest. In Breda nam de politie vier mensen mee, in Tilburg werden zeven mensen opgepakt.

De aanhoudingen hadden uiteenlopende redenen, zoals mishandeling, het beledigen van de politie of het niet opvolgen van aanwijzingen van agenten.

De politie in Breda spreekt verder van een gezellige avond en nacht. “Het was erg druk, maar gelukkig waren er geen grote incidenten.” Ook de Tilburgse politie zegt: “Het was weer gezellig”.

In het Brabantse Schijndel werd zaterdagavond een 47-jarige man opgepakt die op straat met een vleesmes zwaaide. Volgens een wijkagent liep hij tussen mensen door die carnaval aan het vieren waren. “Een rare en bedreigende gewaarwording”, aldus de politieman. De verdachte zou eerder op de dag ook stennis hebben geschopt in een opvanghuis. Volgens de politie krijgt hij psychische hulp aangeboden.