Aantal kijkers Wie is de Mol? zakt verder

Het aantal kijkers van Wie is de Mol? is zaterdagavond weer wat teruggelopen. Op de zevende aflevering stemden volgens Stichting KijkOnderzoek ruim 2,1 miljoen mensen af, net iets minder dan vorige week. Het is daarmee de slechtst bekeken aflevering van het 23e seizoen.

Wie is de Mol? trapte vorige maand af met 2,6 miljoen kijkers, dat was het laagste aantal kijkers voor de eerste aflevering in de afgelopen jaren. In de weken daarna werden dat er steeds minder. De vijfde aflevering scoorde vervolgens weer een hoger aantal met 2,4 miljoen, maar vorige week zakte het programma weer. Wel wordt Wie is de Mol? veel teruggekeken.

Ook staat het programma, dat op NPO 1 wordt uitgezonden, wederom bovenaan de lijst met best bekeken programma’s van zaterdag. Op de tweede plek staat het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 1,9 miljoen mensen naar keken. Het NOS Journaal van 18.00 uur maakt de top drie compleet. Daar stemden 1,1 miljoen mensen op af.