CDA-minister De Jonge tegen samenwerken met PVV in Limburg

CDA-minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) ziet niets in het idee om op provinciaal niveau weer samen te gaan werken met de PVV. Hij is daar geen voorstander van, maakte hij duidelijk in het televisieprogramma Buitenhof.

“Ik heb de lijsttrekker juist horen zeggen dat die dat helemaal niet ziet gebeuren. Dat lijkt me ook heel verstandig. We have been there en dat is geen goed idee om dat te doen”, aldus De Jonge.

Het dagblad De Limburger meldde vorige week dat het CDA en de VVD in die provincie de deur openzetten voor samenwerking met de PVV na de verkiezingen in maart. In het voorjaar van 2021 viel de coalitie van beide partijen met de PVV daar nog door ruzie uiteen.

“Wij sluiten geen enkele partij op voorhand uit”, verklaarde lijsttrekker Michael Theuns (CDA), aldus De Limburger. Dat zei ook de VVD-lijsttrekker. Volgens de PVV in Limburg zijn er al contacten met de voorlieden van deze beide partijen geweest.