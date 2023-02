Dode door steekpartij in Overijsselse Heemserveen

Door een steekpartij in Heemserveen is zaterdagavond rond 23.30 uur iemand overleden. Na het incident aan de Jachthuisweg in de Overijsselse buurtschap is een verdachte aangehouden, laat een politiewoordvoerster weten.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het steekincident en kon in de nacht van zaterdag op zondag geen verdere details geven.

De NOS meldt dat de steekpartij in asielzoekerscentrum Hardenberg zou zijn geweest. Het azc werd in 2016 geopend en biedt plaats aan 750 asielzoekers.