Pakhuis de Zwijger annuleert debatavond klimaatactivisten

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam heeft een debatavond van klimaatactivisten die op 7 maart zou moeten plaatsvinden geannuleerd. In de aankondiging “werd geweld als vorm van protest als mogelijkheid besproken”, aldus het cultureel centrum. “Pakhuis de Zwijger staat voor dialoog en we wijzen elke vorm van geweld of oproep tot geweld af.”

Eerder liet Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) al weten af te zien van deelname. “Ik sta voor vreedzaam protest en voor mij staat buiten kijf dat geweld gebruiken daarbij niet hoort. Ik heb de organisatie laten weten dat nu dit de insteek is, ik niet aanwezig ben”, aldus Kröger op Twitter.

Op de aankondiging stond de zin ‘reflectie over de vraag of we geweld moeten gebruiken om de aanpak van de klimaatcrisis af te dwingen’. “Fossiele kapitalisten plegen ongemoeid geweld tegen de natuur en kwetsbare groepen. Daarom organiseren wij een moreel beraad over het klimaat en de morele dimensies van klimaatactivisme, en bijvoorbeeld de vraag of geweld tegen fossiele infrastructuur gerechtvaardigd is of juist helemaal niet”, plaatste het Progressief Café, het platform dat achter het programma zat, eerder op zondag op Twitter.