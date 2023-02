140 miljoen euro voor sterkste MRI-scan en grootste telescoop

In Nijmegen wordt de sterkste MRI-scanner ter wereld gebouwd. De onderzoekers krijgen een subsidie van 19 miljoen euro voor het project. In totaal krijgen negen grote Nederlandse wetenschappelijke projecten samen 140 miljoen euro, meldt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zo gaat ook geld naar de grootste telescoop, die mede wordt ontwikkeld door de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie.

Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen werken wetenschappers aan het eerste MRI-systeem ter wereld met een sterkte van 14 tesla. Dat is de eenheid waarmee de sterkte van de magneet wordt uitgedrukt. Met het apparaat kan bijvoorbeeld de werking van de hersenen nog beter in kaart worden gebracht.

De Extremely Large Telescope is een ander project waar geld naartoe gaat. De grootste telescoop ter wereld wordt in Chili gebouwd en moet “fascinerende nieuwe inzichten geven over de plek van de aarde als levende planeet in het heelal”. Het programma in Nederland zal drie instrumenten voor de telescoop ontwikkelen.

De projecten maken deel uit van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Naast gespecialiseerde apparaten is het ook de bedoeling dat met het geld “virtuele faciliteiten” worden ontwikkeld. Zo bestaat een van de projecten uit een onderzoek naar het “veilig en ethisch verantwoord” koppelen en analyseren van grote hoeveelheden data.

De 140 miljoen is de eerste van twee financieringsrondes voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. In totaal is 200 miljoen euro beschikbaar voor de komende vijf jaar. NWO-voorzitter Marcel Levi noemt de investeringen “een noodzakelijke voorwaarde voor internationaal vooraanstaand onderzoek op vrijwel alle terreinen”.