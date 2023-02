Afval hoopt zich op in binnenstad Amsterdam op eerste stakingsdag

In de binnenstad van Amsterdam neemt op de eerste dag van de staking van vuilnisophalers het afval op straat toe. Zo zijn er bergen met vuilniszakken te zien op bijvoorbeeld de Oudezijds Voorburgwal en de Zeedijk en in de Damstraat en Jodenbreestraat. FNV-bestuurder Fred Bos laat weten dat ongeveer vijfhonderd mensen meedoen aan de staking.

Volgens Bos is dat ongeveer de helft van de gemeenteambtenaren die in Amsterdam zijn opgeroepen om mee te doen. “Dat is op basis van een inschatting van de FNV en de gemeente”, aldus Bos. “Zelf had ik gedacht dat er er iets meer zouden zijn, maar we horen dat er toch veel freelancemedewerkers binnen de gemeente zijn die het niet aandurven.”

De vakbond wil onder andere een loonsverhoging van 12 procent over een periode van één jaar en is daarover in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook eist de vakbond automatische compensatie voor de inflatie in de cao van volgend jaar.

Het aantal stakingsdeelnemers is voor de FNV genoeg “om nog even door te gaan”, zegt Bos. “De stakers hebben al aangegeven dat als de VNG niet over de brug komt, ze nog langer door willen gaan dan zeven dagen. Wij wachten dus gewoon het antwoord van de VNG af.” Volgens een woordvoerder van de VNG is het echter de beurt aan de vakbond om in te gaan op hun uitnodiging. De werkgevers zeiden vorige week namelijk bereid zijn om een nieuw bod te doen aan de onderhandelingstafel. “Maar de bond is nog niet ingegaan op onze uitnodiging.”

Tijdens de staking, die vooralsnog zeven dagen duurt, worden geen grofvuil en huishoudelijk afval zoals restafval, glas, papier/karton, textiel en gft opgehaald. Ook worden de straten niet geveegd, prullenbakken niet geleegd en meldingen over afval op straat niet afgehandeld. De gemeente vraagt Amsterdammers om tijdens de staking afval zoveel mogelijk thuis te houden en zakken met vuil niet aan de weg te zetten.

Ook medewerkers van toezicht en handhaving doen mee aan de staking. Zij schrijven geen bonnen uit aan overtreders, maar treden mogelijk wel op bij ernstige verstoringen of extreem gedrag, zo meldde de gemeente eerder.

De aangrenzende gemeente Amstelveen laat weten dat iedereen die daar naar het Afvalbrengstation komt, streng gecontroleerd wordt of ze wel inwoners van Amstelveen zijn. “Deze controle is nodig om te voorkomen dat inwoners van Amsterdam hun (grof)vuil naar Amstelveen brengen”, aldus de gemeente. Ook in Diemen moeten bezoekers van het afvalpunt kunnen aantonen dat ze in de gemeente wonen.