Alle Arriva-treinen in het noorden rijden nu op plantaardige olie

Alle treinen van Arriva in Groningen en Friesland rijden vanaf nu op plantaardige olie in plaats van diesel. In vergelijking met diesel komt er bij gebruik van de olie 90 procent minder CO2-uitstoot vrij, meldt Arriva.

In totaal rijden alle 68 treinen op de zogeheten Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Deze brandstof wordt ook wel biodiesel genoemd. De olie is een restproduct, bijvoorbeeld gemaakt uit frituurvet. “Volledig plantaardig, dus niet afkomstig van dieren”, voegt een woordvoerster van Arriva toe.

Voor de overstap naar de olie waren geen andere treinen nodig. In de afgelopen twee jaar heeft Arriva de brandstof eerst op twee treinen uitgeprobeerd. “Uit die test kwam naar voren dat alles met HVO op dezelfde manier werkt als met diesel”, aldus de woordvoerster.

Een aantal jaar geleden kocht Arriva achttien nieuwe treinen. Die reden al langer op de duurzamere brandstof. Nu schakelen ook de oudere treinen over. Er lopen een aantal proeven met waterstoftreinen en batterijtreinen in de regio. De bedoeling is om uiteindelijk ook met deze treinen in het gebied te rijden.