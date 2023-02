Dit jaar meeste bezoekers openingsweekend Huishoudbeurs ooit

De 76e editie van de Huishoudbeurs trok met zo’n 33.000 bezoekers, de meeste ooit tijdens het openingsweekend. Het was de eerste keer na drie jaar dat de Huishoudbeurs weer plaatsvond in de RAI Amsterdam.

Dit jaar duurt de Huishoudbeurs zeven dagen, tot 24 februari. Evenementdirecteur Danielle Meester is positief over de opkomst: “De ticketverkoop verloopt goed. We verwachten in totaal ongeveer 125.000 bezoekers te mogen verwelkomen.”

Net zoals bij voorgaande edities promoten verschillende merken hun producten op de beurs, dit keer verspreid over 250 stands. Daarnaast is er tijdens deze Huishoudbeurs meer aandacht voor lifestyle. Volgens Meester waren afgelopen weekend de workshops over beleggen en geld besparen bijzonder populair.

De laatste editie van de Huishoudbeurs voor de coronapandemie in 2020 trok rond de 143.000 bezoekers.