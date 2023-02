Hoekstra: bezoek Biden aan Kiev ‘van allergrootste belang’

Het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden maandag aan Kiev is “van het allergrootste belang”, vindt buitenlandminister Wopke Hoekstra. Hij geeft “het signaal dat we zullen doorgaan”, zei Hoekstra bij overleg met zijn EU-collega’s in Brussel.

Biden bracht maandagochtend een verrassingsbezoek aan zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski. Het was de eerste keer sinds de Russische invasie van Oekraïne dat de Amerikaanse president zich in het land in oorlog waagde.

Bidens komst is “fantastisch”, vindt Hoekstra. Daarmee gaf hij Rusland nog eens de boodschap “dat we zullen doorgaan om Oekraïne te helpen met wapens, met het werk aan het afrekenen van de verantwoordelijken, met humanitaire hulp. Zolang als nodig is.”