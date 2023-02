Beleggen is al een tijdje in toenemende mate aan het groeien in populariteit. Vooral jonge mensen zijn bereid om hun spaargeld te investeren. Uit cijfers blijkt dat maar liefst twee derde van millenials crypto, oftewel een digitale munteenheid, als veilige haven ziet.

Inmiddels zijn er behoorlijk wat mensen rijk geworden van crypto waardoor het voor veel mensen interessant blijft om er meer over te leren. Wil je zelf ook graag van start gaan met investeren in crypto? Dit zijn vier tips.

Lees je goed in

Het is belangrijk om je goed in te lezen voordat je ook maar een euro uitgeeft. Begin met het onderzoeken van verschillende cryptocurrencies en leer hoe ze werken. Probeer te begrijpen wat blockchain-technologie is en hoe het wordt toegepast op verschillende cryptocurrencies. Er zijn tal van online bronnen en cursussen die je kunnen helpen meer te leren over dit onderwerp. Lees artikelen, bekijk video’s en doe een demo. Op deze manier bereid je jezelf zo goed mogelijk voor en verklein je de risico’s.

Bepaal welke cryptocurrency exchange bij je past

Kies een cryptocurrency exchange waarop je kunt handelen. Een cryptocurrency exchange is een online platform zoals Quantum AI waar mensen cryptocurrencies kunnen kopen, verkopen en verhandelen met andere gebruikers van het platform. Het werkt als een soort marktplaats waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten om transacties te doen. Cryptocurrency exchanges maken het mogelijk om te handelen in verschillende soorten cryptocurrencies, zoals Bitcoin, Ethereum, Litecoin, en vele anderen. Sommige exchanges bieden ook handelsparen met fiat-valuta’s, zoals Amerikaanse dollars, euro’s, of yen.

Er zijn veel verschillende exchanges beschikbaar, dus het is belangrijk om te onderzoeken welke het beste bij jouw behoeften past. Kies er één die betrouwbaar is en goede beveiligingsfuncties heeft. Nadat je een exchange hebt gekozen, moet je een account openen. Dit omvat het verifiëren van jouw identiteit en het aanmaken van een portemonnee. Zorg ervoor dat je jouw inloggegevens goed bewaart en beveiligt.

Bepaal je strategie

Om te beginnen met handelen, moet je geld storten op jouw account. Zorg ervoor dat je begint met een klein bedrag om te wennen aan de handel in crypto. Bepaal vervolgens jouw strategie voordat je begint met handelen. Dit kan betekenen dat je gaat voor de lange termijn en een bepaalde cryptocurrency aanhoudt, of dat je voor de korte termijn gaat en vaak handelt om winst te maken. Houd er rekening mee dat cryptocurrency erg volatiel kan zijn, dus zorg ervoor dat je risico’s begrijpt voordat je begint met handelen. Overweeg om te diversifiëren in verschillende cryptocurrencies. Hierdoor verminder je jouw risico’s en vergroot je jouw kansen op succes.

Houd het nieuws in de gaten

Houd het nieuws over cryptocurrency in de gaten. Dit omvat wijzigingen in regelgeving, nieuwe technologische ontwikkelingen en trends op de markt. Dit kan je helpen om betere beslissingen te nemen bij het handelen. Ben bovendien bereid om verliezen te maken. Het is belangrijk om te onthouden dat handelen in crypto risicovol kan zijn. Wees daarom voorbereid op verliezen en zorg ervoor dat je alleen geld investeert dat je kunt missen.