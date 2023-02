Met rolstoel reizen met het OV is lang niet altijd makkelijk

Volgens de wet moet het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor iedereen. Het openbaar vervoer zorgt namelijk letterlijk voor verbinding tussen mensen en speelt daarmee een cruciale rol in de samenleving. Je hebt nu eenmaal vervoer nodig om op je werk, school, je familie of vrienden te komen.

De verschraling van het Openbaar Vervoer

Een slecht werkend of tekort aan openbaar vervoer zorgt bovendien voor ongelijkheid in de samenleving. Helaas is het OV de laatste tijd steeds minder in staat deze rol naar tevredenheid te vervullen. Buslijnen worden geschrapt, dienstregelingen versoberd, kaartjes steeds duurder en de personeelstekorten lopen op. Vervoersarmoede is het gevolg. Het wordt simpelweg te duur voor te veel mensen.

Maar ook voor mensen met een rolstoel is het lang niet gemakkelijk om met het OV te reizen. Niet iedere halte is nog rolstoelvriendelijk en ook bij stations is, alhoewel er vele is veranderd, het soms nog steeds of wederom behelpen. Logisch dat steeds meer mensen met een handicap weer denken aan het aanschaffen van een auto zoals een Opel rolstoelbus om van A naar B te komen.

GroenLinks en de PvdA pleiten dan ook voor een herwaardering voor het openbaar vervoer zodat iedereen mee kan doen, het landelijk gebied leefbaar wordt gehouden maar ook de klimaatdoelen gehaald worden.

Openbaar Vervoer als basisrecht

Bouchallikht van GroenLinks verwoordt het zo: “Het ov moet een primair basisrecht zijn, niet iets waarmee geld wordt verdiend. Er zijn kleine groepen die het ov heel hard nodig hebben. Mensen in een rolstoel en slechtzienden worden heel hard vergeten….Te veel mensen kunnen op dit moment geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld omdat de bus niet rijdt, kaartjes te duur zijn of er is geen plek voor een rolstoel. Het is daarom de hoogste tijd om het openbaar vervoer niet aan de markt over te laten, maar de mens centraal te stellen. Zodat iedereen mee kan doen en we een goed alternatief hebben voor vervuilend vervoer.”

Habtamu de Hoop (PvdA): “Het rendementsdenken van de VVD heeft voor een verschraling van het OV gezorgd. Mensen hebben meer moeite om op hun werk of school te komen. En dat terwijl het OV een basisrecht zou moeten zijn. Uiteindelijk zorgt een betere bereikbaarheid ervoor dat meer mensen mee kunnen doen in de maatschappij.”

Investeren in deelvervoer

Volgens de PvdA en GroenLinks is de kloof tussen ov-reizigers en automobilisten groter geworden doordat het kabinet wel automobilisten tegemoet is gekomen door de brandstofaccijnzen te verlagen, maar niets heeft gedaan aan de stijgende prijzen voor bus- en treinkaartjes. Daardoor verschraalden buslijnen in de regio’s, maar ook binnen steden vervielen diensten en lijnen.

De partijen streven er nu naar het openbaar vervoer gratis te maken en willen daarmee zo snel mogelijk starten. Het sterk vermagerde lijnennet moet ook weer fit gemaakt worden. De partijen vinden dat 95% van de huishoudens binnen drie kwartier vanaf vertrek een school, ziekenhuis en supermarkt moet kunnen bereiken met het ov.

De samenwerkende linkse fracties stellen nu voor 400 miljoen euro uit te trekken om deze vervoersarmoede en -ongelijkheid tegen te gaan. Ze willen dat er meer geïnvesteerd gaat worden in het ov dan in het peperdure asfalt (100.000 euro per aangelegde meter snelweg). Andere vormen van deelvervoer dienen ook breed beschikbaar en betaalbaar te worden voor iedereen.