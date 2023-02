Onderzoek: geluidsoverlast rond luchthavens daalt door andere bouw

De geluidsoverlast voor mensen die nabij een luchthaven wonen, kan worden verminderd door woningen en wijken anders te bouwen, stellen onderzoekers van onder meer de Technische Universiteit Delft. “De nieuwe inzichten helpen om de leefbaarheid van de woonomgeving rond luchthavens te verbeteren, en dus betere woonomgevingen te kunnen ontwerpen” zo stellen de onderzoekers.

In de omgeving van luchthavens, zoals Schiphol, hebben bewoners last van vliegtuiglawaai. Nabij Hoofddorp is daarom het Urban Comfort Lab opgericht, door onder meer de TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). Daar wordt onderzocht of gebouwen zo kunnen worden ontworpen en geplaatst dat vliegtuiggeluid minder hoorbaar is.

De eerste resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat het geluid van vliegtuigen kan dalen in de buurt van bijvoorbeeld afgeschermde gevels. De onderzoekers denken dat ook het toevoegen van bijvoorbeeld gazons de overlast nog verder kan doen afnemen. Daar is nog wel vervolgonderzoek voor nodig.