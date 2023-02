Organisator debat: Kaag kon groep met fakkels niet vermijden

Minister Sigrid Kaag (Financiƫn) kon de groep demonstranten die haar zondag in Diepenheim opwachtte met brandende fakkels in de hand niet vermijden. De groep had de toegang tot Cultuurcentrum Herberg De Pol, waar Kaag wilde deelnemen aan een debat, geblokkeerd met trekkers. Toen de minister te voet arriveerde probeerden de demonstranten met de fakkels haar in te sluiten. Kaag wilde nog in gesprek gaan, maar dat was door de intimiderende fakkels en sirenes niet mogelijk, zegt Hans Verbeek, organisator van Politiek in de Pol.

Politiek in de Pol wordt al jaren georganiseerd. Volgens Verbeek zijn er wel vaker demonstraties geweest, onder meer bij een bezoek van minister Rob Jetten van Klimaat. “Maar het was nu grimmiger. Een politicus opwachten met fakkels is nog niet eerder vertoond.” In de week voor het debat werd met flyers opgeroepen om te komen demonstreren. De groep Wakker Twente heeft een filmpje van de bijeenkomst in Diepenheim op Facebook geplaatst.

Volgens Verbeek was de politie aanwezig bij het cultuurcentrum. Kaag had eigen beveiliging bij zich. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. “Eenmaal binnen verliep het debat heel plezierig. De demonstranten waren niet binnen, hadden ook geen kaartje gekocht. Die kwamen niet voor het gesprek”, aldus Verbeek. Politiek in de Pol verwacht op 12 maart minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Die bijeenkomst gaat gewoon door wat de organisatie betreft. “Het is aan de gemeente en de politie om eventueel maatregelen te nemen”, vindt Verbeek.