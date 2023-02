USAR geraakt door nieuwe beving, maar nu niet inzetbaar in gebied

Het uit het aardbevingsgebied teruggekeerde zoek- en reddingsteam USAR is “geraakt” door de nieuwe zware beving die het Turks-Syrisch grensgebied maandag trof. Op dit moment is USAR niet in staat opnieuw hulp te bieden.

“Op dit moment zijn wij voorlopig niet inzetbaar, vanwege materieel dat is achtergelaten en nog onderweg is. Onze gedachten zijn bij iedereen in het gebied”, twitterde USAR, het Urban Search and Rescue Team. USAR heeft tijdens de werkzaamheden in Turkije twaalf mensen en een hond uit het puin gered. Het team keerde donderdag terug op de vliegbasis Eindhoven.

Het USAR-team bestaat uit specialisten op het gebied van zoek- en reddingsacties, maar ook uit verpleegkundigen, artsen en bouwkundigen. Normaal gesproken zijn de teamleden werkzaam bij onder meer defensie, de politie, brandweer of veiligheidsregio’s.

Twee weken na de zware aardbevingen in het zuiden van Turkije is het Turks-Syrische grensgebied maandag opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had volgens het Europees seismologisch centrum (EMSC) een kracht van 6.4. Getuigen zeggen dat er nieuwe schade is aan gebouwen in Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay.

De zwaarste aardbevingen van 6 februari hadden een kracht van 7.8 en 7.5. Daarbij zijn zeker 46.000 doden gevallen in Turkije en Syriƫ. Sindsdien zijn er duizenden naschokken geweest.