Waakhond vraagt Kamer: blokkeer ‘schandpaalbesluit’ minister

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens is niet te spreken over het voornemen van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken om de lijst met mensen met een bestuursverbod openbaar te maken. Tegen advies van de autoriteit in, vraagt de bewindsvrouw de Kamer van Koophandel om de lijst te publiceren. De Tweede Kamer zou dit besluit moeten tegenhouden, zegt de toezichthouder.

De rechter kan een bestuursverbod opleggen als sprake is van faillissementsfraude. De persoon aan wie het verbod wordt opgelegd, mag enige tijd geen bedrijf besturen. Maar als mensen met een bestuursverbod ook nog op een openbare lijst worden gezet, komt daar nog een straf bij, vindt de AP. “Ze worden tot in de lengte der dagen aan de schandpaal genageld”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Na vijf jaar worden ze van de lijst gehaald, maar “in onze gedigitaliseerde samenleving” verdwijnen dit soort gegevens niet zomaar, benadrukt de privacywaakhond.

Bovendien is zo’n openbare lijst voor het handhaven van het verbod overbodig, vindt de AP.

Vorig jaar had de autoriteit al gevraagd om de lijst niet te laten publiceren. Uit ambtelijke stukken die het ministerie heeft vrijgegeven, wordt dit advies in de wind geslagen omdat de aangescherpte privacyregels rond het handelsregister van de KvK tot “een nieuwe situatie” hebben geleid.

“Dit veroorzaakt namelijk een vermindering van vrij beschikbare informatie die kan bijdragen aan weerbaarheid tegen fraude en criminaliteit. Om hiervoor te compenseren is informatie over bestuursverboden zeer waardevol.” Daarnaast zijn er genoeg waarborgen, aldus het ministerie, omdat het alleen om onherroepelijke vonnissen gaat.

Later deze week overlegt de Tweede Kamer schriftelijk over de regels voor het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanwege de “ongewenste neveneffecten met langdurige impact voor personen” vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens de Kamer in een brief om publicatie van de lijst te blokkeren.