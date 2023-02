XR benadrukt geweldloos te zijn na ophef over debatavond Amsterdam

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) benadrukt maandag opnieuw “een geweldloze beweging te zijn”. Dat meldt de groep op Twitter naar aanleiding van de geannuleerde debatavond van 7 maart over klimaatactivisme in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger, waar ook activisten van XR bij aanwezig zouden zijn. De ophef ontstond nadat er in de aankondiging van het evenement over geweld als vorm van protest werd gesproken.

“Het is goed om in gesprek te blijven over wat geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid precies inhoudt. Extinction Rebellion kiest voor geweldloos protest, iets wat wij kunnen doen door onze bevoorrechte positie”, aldus de klimaatactiegroep.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet via Instagram weten in gesprek te gaan met Pakhuis de Zwijger. “Ik ben voorstander van stevige discussies en protest. Geweld is in elke vorm onacceptabel”, schrijft ze hierbij.

Voordat de debatavond werd geannuleerd verschenen er veel reacties op sociale media. Zo trokken twee sprekers, advocaat Bénédicte Ficq en Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks), hun deelname in. Zij wilden niet in gesprek over geweld bij een protest. Annabel Nanninga (Fractie-Nanninga) gaf aan raadsvragen te stellen en Ingrid Michon (VVD) wilde zo snel mogelijk een reactie van minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz.

Het Progressief Café, het platform dat achter het programma zit, laat in een reactie weten dat de indruk is ontstaan dat het geweld goedkeurt. “Dat was onhandig geformuleerd en daar nemen wij stevig afstand van.” De bedoeling van het platform was een debat te organiseren over vragen als hoe je klimaatontwrichting kunt aanpakken binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat en welke prijs mensen bereid zijn te betalen. “Naar aanleiding van de commotie beraden wij ons over hoe wij op een ander moment invulling kunnen geven aan dit programma.”