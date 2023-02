Zoektocht Defensie naar vermist rapport Uruzgan nog in volle gang

De zoektocht van Defensie naar een vermist rapport over een mogelijk oorlogsmisdrijf door Australiërs in Uruzgan, is nog in volle gang. Het draait om een Afghaan die door Australiërs zou zijn gemarteld en gedood. Voor het mei-reces wil Defensie de Tweede Kamer informeren over de voortgang van het onderzoek. Tot die tijd wil het ministerie verder geen mededelingen over de zoektocht doen. Ook niet over het NRC-bericht dat de Australische special forces de Afghaan zouden hebben vermoord na een tip door een Nederlandse marinier.

De Afghaan werd in april 2010 verdacht van betrokkenheid bij een aanslag waarbij de mariniers Jeroen Houweling en Marc Harders om het leven kwamen. De man werd daags erna opgepakt, maar na verhoor door Nederlandse inlichtingenofficieren vrijgelaten. Er was geen bewijs gevonden dat de Afghaan betrokken was bij de aanslag. Begin mei 2010 werd de Afghaan door de Australiërs tijdens een actie gedood.

Naar aanleiding van die actie hebben Nederlandse militairen melding gemaakt van mogelijke oorlogsmisdaden door Australische special forces in Uruzgan. Het rapport daarover is echter al jaren onvindbaar. In oktober vorig jaar gelastte minister Kajsa Ollongren (Defensie) de “zoektocht naar het vermeende rapport per direct te verbreden, verdiepen en versnellen”, schreef ze aan de Tweede Kamer.

“De zoektocht naar het vermiste rapport is nog niet afgerond”, laat een woordvoerder van Defensie weten. Het digitale en papieren archief wordt doorgespit en direct betrokkenen zijn gehoord. Ook is informatie over de zaak opgevraagd bij de Amerikaanse en Australische militaire partners.

De Nederlandse militair die de Australiërs destijds heeft geadviseerd om het huis van de Afghaan te doorzoeken, heeft onlangs aangegeven dat hij niet de intentie had om de Australiërs op de man af te sturen, maar wel om hen te wijzen op de quala (Afghaans huis) als verdachte locatie.