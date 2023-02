Bonden: acties in ziekenhuizen

Tientallen ziekenhuizen in het hele land zullen half maart hun deuren sluiten voor mensen die niet-spoedeisende zorg moeten hebben, melden de bonden. Dat is omdat de werkgevers niet meer loon en andere voorwaarden willen bieden. “We hadden het wel gedacht, maar niet gehoopt”, aldus Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn. Al meer dan vijftig ziekenhuizen zouden mee gaan doen met het draaien van een zondagsdienst waarmee al werd gedreigd. Zondagsdiensten zijn volgens de bonden “het ultieme stakingsmiddel in ziekenhuizen”.

Het ultimatum duurt in feite tot het middaguur. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft echter al laten weten niet in te gaan op verdere looneisen van de bonden.

De ziekenhuizen vinden dat ze genoeg hebben geboden. Ze blijven bij de 13 procent die ze al eerder hebben aangeboden en andere aanpassingen, bijvoorbeeld op het gebied van de werkomstandigheden. De ziekenhuizen zeggen dat ze zijn ingegaan “op meerdere van uw inhoudelijke voorstellen, waarbij wij ruim de grenzen hebben opgezocht van de beschikbare financiĆ«le ruimte en middelen van onze instellingen”, schijven ze nu aan de werknemersorganisaties.

“U zult begrijpen dat onverkort meegaan met al uw eisen onwenselijk en onmogelijk is”, aldus de ziekenhuizen. Ze doen nog wel “de uitdrukkelijke oproep” om “met ons het cao-overleg te hervatten om tot een resultaat te komen.Voorkomen moet worden dat de patiĆ«ntenzorg en het welzijn van werknemers in gevaar komt.” De FNV vraagt zich af waarom ze nog aan de onderhandelingstafel zou komen, aldus Merlijn.