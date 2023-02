Complotdenker wil tientallen topambtenaren horen bij rechtbank

Activist Huig Plug uit Katwijk heeft dinsdag bij de rechtbank in Breda 48 getuigen gevraagd voor de strafzaak waarin hem stalking, opruiing en smaad wordt verweten. In zijn ogen wordt hij ten onrechte vervolgd en zat hij vier keer onterecht vast.

Onder de gevraagde getuigen zitten premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge en de voormalige ministers Sander Dekker en Piet Hein Donner. Verder gaat het onder meer om rechters, officieren en directeuren. De rechtbank beslist vrijdag op de verzoeken.

Plug en twee medeverdachten noemen zichzelf klokkenluiders. Ze claimen dat ze bewijs hebben voor het bestaan van een Haags pedonetwerk. In dat kader hebben ze de partner van een raadsheer van het gerechtshof in Amsterdam beschuldigd van kindermisbruik en kindermoord. In hun ogen zouden die misdrijven zijn toegedekt door verschillende rechters.

Ze worden verdacht van stalking van de rechter en haar partner en opruiing via sociale media. Bovendien hielden ze zich meerdere keren op bij de woning van de twee. Daarnaast worden ze verdacht van de stalking van voormalig topambtenaar Joris Demmink, die ze een leidende rol toebedelen in het pedofielennetwerk.

Behalve Plug staan zijn neef en een vrouw uit Den Haag terecht in het proces. Die laatste stelt dat haar kind is misbruikt.

Onduidelijk is nog wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.