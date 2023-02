Duizenden kippen zijn omgekomen door een brand maandagavond in een kippenschuur aan de Olsterweg in Dronten (Flevoland), meldt de brandweer.

De schuur was niet meer te redden. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar een andere schuur waarin ook kippen zitten.

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Dat zat in het dak van de schuur. Het asbest is neergekomen in de schuur en op het terrein eromheen.