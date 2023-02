Hoofdkantoor Dokters van de Wereld in Antakya ingestort na beving

Het hoofdkantoor van de missie in Syrië van hulporganisatie Dokters van de Wereld in de Turkse stad Antakya is maandag ingestort als gevolg van een nieuwe beving in het gebied, bevestigt de organisatie na berichtgeving in het NOS Radio 1 Journaal.

“De beving heeft om 20.00 uur ’s avonds plaatsgevonden dus het kantoor was gelukkig leeg”, vertelde de directeur van de organisatie, Jasper Kuipers. Normaal werken er zo’n twintig mensen, niemand van hen raakte gewond. “Het geeft toch maar weer even de ernst aan van deze nieuwe bevingen”, aldus Kuipers.

Door het instorten van het kantoor is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Dokters van de Wereld is een internationale hulporganisatie en onderdeel van Médecins du Monde. De overkoepelende organisatie is actief in meer dan zeventig landen. In het noorden van Syrië heeft het negen klinieken en zijn zo’n 230 mensen actief.