Nederlands team met hulphonden staat paraat na nieuwe aardbeving

Stichting Reddingshonden RHWW heeft een team paraat staan voor vertrek na de nieuwe aardbeving van maandagavond in Turkije en Syrië. Ze kunnen met zo’n twintig vrijwilligers en twaalf hulphonden richting het rampgebied als dit nodig is, laat een woordvoerder weten.

De stichting hield maandagavond na de aardbeving gelijk een spoedoverleg. Momenteel houdt RHWW de situatie in Turkije en Syrië in de gaten. “Elke dode is er een te veel”, zegt de woordvoerder, “maar we wachten nog even af”.

De afgelopen weken zochten ook al Nederlandse reddingsteams met hulphonden naar vermisten in het zuiden van Turkije.