OM start onderzoek naar projectie racistische leuzen Eindhoven

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant start een strafrechtelijk onderzoek naar de racistische leuzen die maandagavond op het stadhuis in Eindhoven zijn geprojecteerd. Volgens het OM is er sprake van discriminerende teksten. Het OM wil verder nog niet ingaan op de kwestie.

Op de Stadhuistoren waren maandagavond rond 22.30 uur enkele minuten de teksten ‘Houd Lampegat blank’, ‘Alaaf namens Blank Nederland’ en het adres van een website te zien. Ook stond er ‘we moeten het voortbestaan van ons Volk en een toekomst voor Blanke Kinderen veiligstellen’.

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven doet dinsdag aangifte bij de politie. In een geschreven reactie spreekt hij zijn afschuw uit: “Racisme heeft niets te zoeken in onze inclusieve stad. Ons carnaval is een feest van iedereen, van verbinding en verbroedering, en dat blijft zo.” In de stad wordt momenteel, net als in een groot aantal andere steden, carnaval gevierd.

De politie meldt dat maandagavond een gebouw tegenover het gemeentehuis is doorzocht maar dat daar niets is gevonden. Er is nog niemand aangehouden.

De afgelopen tijd zijn vaker op gebouwen en objecten soortgelijke leuzen geprojecteerd. Zo werd onder meer een complottekst geprojecteerd op het Anne Frank Huis in Amsterdam en waren racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens oud en nieuw te zien. In Amsterdam onderzoekt de politie ook meerdere laserprojecties, onder meer op de Hemwegcentrale, op het nhow Amsterdam RAI-hotel en op een flat in de Amsterdamse buurt Buitenveldert-Oost.