Ouderen niet langer gekort op AOW door onbetaalde premies

Mensen die tijdens hun werkende leven te weinig AOW-premie hebben betaald, worden als gepensioneerde niet langer levenslang gekort op hun oudedagvoorziening. Dat stelt althans pensioenminister Carola Schouten voor met een wetswijziging. De sanctie “pakt te vaak onrechtvaardig uit” en is bovendien lastig uit te voeren.

In principe houden werkgevers AOW-premie in, maar onder anderen zelfstandigen moeten deze belasting zelf betalen. Als de premie niet wordt betaald, volgen een navordering en een boete, zoals gebruikelijk bij gemiste belastingen. Maar daar bovenop kan iemand 2 procent minder AOW krijgen voor de rest van diens leven, als er nog achterstallige premie is op de pensioendatum.

Die situatie geldt nu voor ongeveer 15.000 ouderen. Het kabinet is per saldo zo’n 6 miljoen per jaar meer kwijt als het voorstel wordt aangenomen.