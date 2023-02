Politie: verdachte schietpartij Zwijndrecht krijgt nog steeds hulp

De politie heeft het vermoeden dat Minh Nghia Vuong, de voortvluchtige verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht, zich nog altijd in de regio Rotterdam bevindt. Ook wordt vermoed dat hij ook nu nog hulp krijgt van een crimineel netwerk van mensen die weten waar hij zich schuilhoudt en hem helpt om uit handen van de politie te blijven.

Dat zei een woordvoerster van de Rotterdamse politie dinsdag in het programma Opsporing Verzocht. Eerder dinsdag werd duidelijk dat de De 38-jarige dochter die 21 januari zwaargewond raakte bij de schietpartij buiten levensgevaar is. De politie houdt er rekening mee dat Vuong zich vermomt en een bril draagt. Mensen die hem denken te zien wordt gevraagd hem niet te benaderen omdat hij vuurwapengevaarlijk is.

De 66-jarige moeder van de vrouw overleed door de schietpartij bij een winkelcentrum, waarvan de ex-vriend van haar dochter wordt verdacht.

De familie heeft aan de uitzending meegewerkt. “Samen met de recherche hopen we dat de dader zo snel mogelijk wordt gepakt en dat mensen die meer weten over zijn verblijfplaats zich (anoniem) bij de politie melden”, aldus de familie. “Iemand die dit gruwelijke misdrijf op zijn geweten heeft en hiertoe in staat is, zou door niemand mogen worden geholpen en mag niet ongestraft en vrij rondlopen.”

“Ik kan niet begrijpen dat je een vrouw vermoordt van 66 jaar die zwak en zielig is, zegt een andere dochter van de doodgeschoten moeder. “Ze zou kwaad worden als ik zeg oud vrouwtje, maar in mijn ogen was ze een oud vrouwtje geworden. Maar dit is een zieke moordenaar. Ik snap niet dat je zo iemand helpt om uit handen van de politie te blijven”, verzuchtte ze.

De familie spreekt van een krankzinnige daad, waardoor hun levens een maand geleden werden verwoest. “Onze onschuldige en weerloze moeder Michel werd op laffe wijze doodgeschoten door de ex-vriend van Anneke, haar dochter op wie ze zo gesteld was.” De familie zegt dat al hun zorg en aandacht uitgaat naar de gezondheid van de gewonde vrouw.