Protest op Media Park Hilversum mag, fakkels niet toegestaan

Op het Media Park in Hilversum is dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk een protest, mogelijk met fakkels. Op sociale media wordt daartoe opgeroepen. De gemeente Hilversum laat weten dat de demonstratie onder voorwaarden is toegestaan, maar fakkels niet. Ook andere spullen mogen niet worden verbrand.

Het protest mag dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur worden gehouden. “Iedere deelnemer neemt plaats in het daarvoor bestemde vak”, het verkeer mag niet worden tegengehouden, “de in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd” en deelnemers mogen hun gezicht niet bedekken. Vlaggen en spandoeken zijn wel toegestaan, maar zonder “harde delen” als stokken, omdat die als wapen kunnen worden gebruikt.

Volgens de gemeente is er geen demonstratie gemeld. De mensen die oproepen tot het protest zijn “meerdere keren zeer negatief in beeld gekomen rondom demonstraties in Nederland en Hilversum” en hebben al vaker onaangekondigde demonstraties op en rond het terrein gehouden, meldt Hilversum.