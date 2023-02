Van der Burg weer welkom bij Marokkaanse minister

Het Nederlandse kabinet zit weer om de tafel met de Marokkaanse regering. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft in Rabat een ontmoeting gehad met de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit over migratie. Volgens Van der Burg is dit een “belangrijke stap in onze sterke relatie”. Marokko wilde al sinds 2019 niet meer met de Nederlandse regering praten.

“De afgelopen periode is al veel ge├»nvesteerd aan beide kanten in onze samenwerking, onder andere op migratie. Heel goed om daar vandaag persoonlijk, in open sfeer, over door te praten”, zegt Van der Burg in een schriftelijke verklaring. Nederland wil de samenwerking met Marokko op het gebied van migratie versterken, vooral omdat het lange tijd erg ingewikkeld was om migranten terug te sturen die niet in Nederland mogen blijven. De terugkeer is nu weer op gang gekomen, zij het mondjesmaat. Volgens het ministerie zijn er tot nu toe 125 afgewezen asielzoekers teruggestuurd.

Eerder werden al afspraken gemaakt over een actieplan om de samenwerking op het gebied van migratie te verbeteren. Dat gaat ook over mensenhandel, mensensmokkel en het bevorderen van legale migratie.