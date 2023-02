Zitactie personeel ziekenhuis Antonie van Leeuwenhoek voor cao

In het ziekenhuis Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam hebben dinsdag honderden medewerkers zittend actie gevoerd voor een betere cao, zo laat een aanwezige woordvoerster van vakbond FNV weten. Ziekenhuismedewerkers en leden van de bond organiseerden de actie. FNV kondigde eerder op de dag ook stakingen in tientallen ziekenhuizen aan voor later in maart.

Volgens de woordvoerster hadden zich rond 12.00 uur zo’n driehonderd medewerkers van het oncologieziekenhuis verzameld in de centrale hal voor de zitactie, onder wie zorgpersoneel maar bijvoorbeeld ook medewerkers van de technische dienst. Door te gaan zitten, wilden de medewerkers laten zien dat de werkgever hén laat zitten. Aan een balustrade hing een doek met de tekst ‘Ad Melk(er)t ons uit met dit NVZ besluit’, verwijzend naar bestuurder van werkgeversorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Ad Melkert. De actie was na ongeveer een half uur afgelopen.

De vakbonden zijn het oneens met het bod van werkgeversorganisatie NVZ. Die wil werknemers dit jaar twee keer 5 procent loonsverhoging geven en volgend jaar nog eens 3 procent. De bonden willen nu in één keer 10 procent en nog eens 100 euro per maand erbij.

Dat werknemers ontevreden zijn met wat de NVZ biedt, bleek volgens de woordvoerster van FNV dinsdag ook uit de toespraken tijdens de zitactie. Zo zei een medewerkster dat zorgpersoneel “een hoge drempel” over moet om te gaan staken, maar dat “de teloorgang van de zorg” moet worden gestopt.