Cao-onderhandelaar gemeenten: nu pittig gesprek over geld met Rijk

Het Rijk wacht pittige gesprekken met gemeenten over hun financiën, mede door de loonsverhoging die veel ambtenaren waarschijnlijk tegemoet zien na het principeakkoord over een nieuwe cao. Met die waarschuwing komt Ton Heerts, die namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de onderhandelingen met vakbonden leidde.

“De zorgen over de financiën zijn er. Dit gaat over een cao voor zo’n 190.000 werknemers”, zegt hij naar aanleiding van het akkoord met vakbonden. Daarin gaan de lonen in de onderste schalen van gemeentemedewerkers 13 procent omhoog. Gemiddeld gaat het om een stijging van 9,1 procent.

“Wij staan op de arbeidsmarkt onder druk om voldoende mensen te vinden zodat we onze taken kunnen uitvoeren, van stadsreiniging tot huwelijken voltrekken en vergunningen verlenen voor de bouw. Wij wilden met een goede cao laten zien dat we een aantrekkelijke werkgever zijn”, zegt Heerts. “Nu zijn goede gesprekken met het Rijk nodig over de financiering, omdat vanaf 2026 anders bepaalde taken onder druk komen te staan. Het gaat dan om bijvoorbeeld de dossiers jeugdzorg, zorg, de sociale werkvoorziening. Maar ook om de eigen financiële huishouding.”

Gemeenten halen een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid. Sommige taken die gemeenten uitvoeren worden ook direct gefinancierd door ministeries, legt Heerts uit.

Het principeakkoord over een nieuwe cao, waar de achterbannen van vakbonden en de VNG nog mee moeten instemmen, kwam er na weken vol stakingen onder gemeentepersoneel. Daarbij hoopte vuilnis zich op in steden als Den Haag, Utrecht en Amsterdam doordat ook vuilnisophalers het werk neerlegden.

Heerts erkent dat die acties extra druk opleverden voor gemeenten “Die acties hadden een belangrijke impact op het dagelijks leven voor inwoners van gemeenten. Het onderstreepte ook de noodzaak om tot een goede cao te komen.”