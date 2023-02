Druk van coronapatiënten op ziekenhuizen neemt verder toe

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is woensdag gestegen tot 560. Dat is het hoogste aantal sinds 11 januari, ruim een maand geleden. In een week tijd nam de bezetting met 170 mensen toe.

Vooral op de verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is het aantal patiënten daar “niet eerder deze winter zo hard gestegen”. Het centrum houdt er rekening mee dat de verpleegafdelingen over twee weken zo’n 800 patiënten onder hun hoede hebben.

Begin deze maand behandelden de ziekenhuizen zo’n 276 positief geteste mensen. Dat aantal is sindsdien gestaag opgelopen. Een duidelijke verklaring daarvoor is er nog niet. In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen 112 mensen met corona nieuw binnen zien komen. Over de afgelopen zeven werkdagen zijn bijna honderd mensen per dag opgenomen. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 13 januari. De instroom steeg in de afgelopen week met ongeveer 45 procent, en dat is de snelste toename sinds oktober.

Carnaval kan nog geen effect op de ziekenhuisopnames hebben. Mensen die tijdens de feesten afgelopen weekeinde besmet zijn geraakt, krijgen op zijn vroegst eind deze week de eerste klachten.