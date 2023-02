Forum blijft grootste ledenpartij, BBB grootste groeier

Forum voor Democratie blijft met afstand de politieke partij met de meeste leden. Op 1 januari 2023 telde FVD ruim 61.000 leden, een toename van bijna 2400. De BoerBurgerBeweging (BBB) boekte een enorme winst; het ledenaantal verviervoudigde in een jaar tijd, blijkt uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politiek Partijen (DNPP). De partij van Caroline van der Plas heeft nu bijna 11.000 leden, een groei van 8400.

Op basis van het ledenaantal op 1 januari van elk jaar wordt de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) over politieke partijen verdeeld. In de ‘ledenpot’ zit zo’n 3,4 miljoen euro. Aan het eind van vorig jaar heeft vooral FVD van Thierry Baudet een stevige campagne gevoerd om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven.

De vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie boekten allemaal ledenverlies. De liberalen verloren van de vier partijen met ruim 10 procent de meeste leden, gevolgd door het CDA (min ruim 8 procent), D66 (bijna 6 procent minder leden) en de ChristenUnie (ruim 3 procent verlies).

De PvdA is na FVD nog altijd de partij met de meeste leden, maar zakte voor het eerst sinds haar oprichting in 1946 onder de 40.000 leden; een daling van 2,5 procent. GroenLinks wist 362 nieuwe leden aan zich te binden. De partijen gaan samenwerken in de Eerste Kamer en hopen na de Provinciale Verkiezingen van 15 maart de grootste fractie in de senaat te vormen.

Naast nieuwkomer BBB zag ook de jonge partij van Wybren van Haga, Belang van Nederland (BVNL), haar ledenaantal flink groeien. Dat steeg met bijna de helft naar ruim 6000. De ledenaantallen van JA21 en de Partij voor de Dieren stegen licht, met respectievelijk 4,5 en 4,4 procent.

Het totaal aantal leden van een politieke partij is in 2022 met 1,3 procent gegroeid. Het jaar daarvoor steeg het aantal leden, van een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij, nog met ruim 15 procent. PVV komt op de lijst niet voor omdat het geen ledenpartij is.