Nederlands hulphondenteam gaat waarschijnlijk niet naar Turkije

Stichting Reddingshonden RHWW reist naar verwachting niet af naar het gebied in Turkije en Syrië dat maandag opnieuw werd getroffen door een aardbeving. Wel blijft een team van zo’n 20 vrijwilligers en 12 honden stand-by staan, laat een woordvoerder weten.

Hij zegt dat er vooral veel materiële schade is in het rampgebied, maar dat het na de meest recente beving meevalt met het aantal mensen onder het puin. Dit komt volgens de woordvoerder doordat velen uit angst voor een nieuwe aardbeving al buiten sliepen.

Het team van RHWW kan gelijk vertrekken als er toch een hulpverzoek komt. De inkopen, zoals verlichting, energierepen en tenten, zijn gedaan.

De woordvoerder meldt dat er sinds hun hulp in Turkije bij de eerste aardbevingen een lichte stijging is in het aantal belangstellende vrijwilligers en donateurs voor RHWW.