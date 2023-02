Opnieuw onderscheppen Nederlandse F-35’s een Russisch vliegtuig

Opnieuw hebben onlangs Nederlandse F-35’s die zijn gestationeerd in het noorden van Polen een Russisch toestel in het internationale luchtruim boven de Oostzee onderschept. Volgens Defensie ging het om een IL-20M Coot-A. Het verkenningsvliegtuig werd vervolgens door de F-35’s door het luchtruim begeleid.

Het is de derde keer dat de Nederlandse gevechtsvliegtuigen een of meerdere Russische vliegtuigen onderschepten. Vier F-35’s zijn sinds begin deze maand actief in Polen. Ze zijn daar om de komende twee maanden het oostelijk deel van het NAVO-luchtruim te bewaken.