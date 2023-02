Politie onderzoekt filmpje van projectie racistische leuzen

Op Telegram zijn woensdagochtend beelden verschenen waarin onder meer de projectie van racistische leuzen te zien is op een gebouw. Volgens Omroep Brabant gaat het om de projecties maandagavond op het stadhuis in Eindhoven. De politie kon dat niet bevestigen en onderzoekt de authenticiteit van de beelden. “Dat wordt meegenomen in het onderzoek”, laat een woordvoerder weten.

In de video is te zien hoe twee teksten geprojecteerd worden vanaf een draagbare projector op een statief. Ook is een groep gemaskerde personen in een auto te zien en het plakken van stickers met de tekst White lives matter op straatmeubilair. De beelden werden gedeeld in een rechts-extremistisch kanaal in de chatapp en duren bijna vijftig seconden.

Op de Stadhuistoren in Eindhoven waren maandagavond rond 22.30 uur enkele minuten de teksten ‘Houd Lampegat blank’, ‘Alaaf namens Blank Nederland’ en het adres van een website te zien. Ook stond er ‘we moeten het voortbestaan van ons Volk en een toekomst voor Blanke Kinderen veiligstellen’.

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de projecties. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven sprak eerder zijn afschuw uit over de teksten.