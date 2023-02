Provincie Utrecht gaat duurzame melkveehouders belonen

Melkveehouders in de provincie Utrecht zullen een financiĆ«le beloning krijgen als zij duurzaam ondernemen. De provincie meldt dat ze hiermee hoopt de boeren perspectief te bieden en te motiveren om “een bijdrage te leveren aan de toekomst van het landelijk gebied”.

De provincie wil de melkveebedrijven belonen op basis van de uitkomst uit de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij. Die moet aangeven hoe de boer de biodiversiteit vooruit helpt. “Wanneer een bedrijf goed scoort, kan het beloond worden met bijvoorbeeld vergoedingen, vrijstellingen of verhoging van de melkprijs”, aldus de provincie. De eerste monitor is naar verwachting eind 2023 af.

Utrecht heeft 1175 melkveehouders. Het doel is dat de helft van de Utrechtse bedrijven in 2030 “natuurinclusief” is, oftewel: dat er ruimte is binnen de landbouw voor biodiversiteit. Gedeputeerde Mirjam Sterk op het gebied van Natuur en Landbouw hoopt dat duurzaam ondernemen voor de melkveehouders op deze manier lonend wordt. “We willen in onze provincie meer duurzame landbouw, maar dat moet ook samengaan met een verdienmodel voor de boeren.”