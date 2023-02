Stakingsweek: afval carnaval Den Bosch en Maastricht blijft liggen

Een deel van de gemeenteambtenaren in Den Bosch en Maastricht legt vanaf woensdag een week lang het werk neer. Het gaat vooral om werknemers van de stadsreiniging. Het doel van de staking, die is georganiseerd door vakbond FNV, is een betere cao.

Veel afval van carnaval zal door de actie blijven liggen in de twee steden, laat de vakbond weten. Het feest eindigde de avond voor het begin van de acties.

Door de staking, die duurt tot en met dinsdag, wordt zowel particulier afval als bedrijfsafval niet opgehaald. FNV waarschuwt dat de staking ook gevolgen heeft voor de omliggende gemeenten van Den Bosch, namelijk Altena, Vught, Heusden, Bernheze en Oisterwijk.

In Den Bosch wordt het reguliere afval op zaterdag wel opgehaald. Dit betekent dat de containers worden geleegd, maar het omliggende vuilnis blijft liggen. De reinigingsdienst in Maastricht komt tussendoor niet in actie.