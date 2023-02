VVD’er neemt uitspraak over ‘nieuwe achterstandswijken’ terug

VVD’er Peter de Groot neemt zijn uitspraken van vorige week over de nieuwe woonwet van minister Hugo de Jonge terug. De minister wil dat gemeenten met weinig sociale huur ernaar streven het landelijke gemiddelde van 30 procent te halen en gaat dit zo nodig ook afdwingen. “Deze minister wil de achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland uitrollen”, reageerde De Groot daarop bij de NOS. Ook noemde hij de plannen “absurd”.

Maar die woorden neemt hij nu terug tijdens een debat, nadat er grote ophef over ontstond. Ook in de coalitie leidde het tot ruzie. Volgens coalitiegenoot Pieter Grinwis (ChristenUnie) liet de VVD hiermee “haar masker vallen” en Derk Boswijk (CDA) vond dat de VVD haar handen aftrok van een oplossing voor de woningnood. De Groot zegt dat zijn uitspraken “ongelukkig” waren en aan mensen die hij met zijn opmerking heeft gekwetst, biedt hij excuses aan. “Sorry, dit is nooit mijn bedoeling geweest en ik had die woorden niet moeten gebruiken.”

De Jonge vindt het “groots” dat De Groot terugkomt op zijn uitspraken. “Dit biedt weer ruimte voor een echt inhoudelijk debat.” Vorige week noemde hij de kritiek van De Groot nog “liefdeloos”. Ook begreep hij het commentaar van De Groot niet, aangezien het streven van 30 procent al is vastgelegd. Gemeenten met veel sociale huur moeten juist meer huizen bedoeld voor middeninkomens gaan bouwen. Ook hierop kan de minister ingrijpen.

Partijen waarderen de excuses, maar vinden ook dat de VVD daar inhoudelijk gevolg aan moet geven. Zij wijzen erop dat de VVD de afgelopen jaren als grootste partij veel invloed heeft gehad op de woonsector. “Dat we in sommige wijken met veel sociale huur met problemen zitten, komt door beleidskeuzes waar de VVD vaak bij betrokken was.” Ook GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet vindt dat de VVD “de afgelopen twaalf jaar helemaal niets heeft betekend voor sociale woningbouw”. Als de VVD niet van inhoud wijzigt, zijn de excuses van De Groot volgens haar “gratis”.

Volgens De Groot is “de VVD van toen anders dan die van vandaag”. Hij wijst er onder meer op dat de coalitie, waar de VVD deel van uitmaakt, de zogeheten verhuurdersheffing heeft afgeschaft. Dat was een heffing voor woningcorporaties van in totaal miljarden, bedoeld om de schatkist te vullen tijdens de financiĆ«le crisis. De heffing woog zwaar voor corporaties, die daardoor minder konden investeren in sociale woningbouw.

De wet van De Jonge is bedoeld om meer zeggenschap te krijgen over de woningbouw. De minister heeft afspraken gemaakt met provincies hoeveel huizen zij moeten bouwen en om wat voor bouw het gaat. Met deze wet kan de minister hen hier ook aan houden, mochten zij de afspraken niet kunnen of willen nakomen. Tot en met 2030 wil het kabinet 900.000 wonen hebben bijgebouwd.