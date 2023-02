Campagne over criminaliteit richt zich op medewerkers Schiphol

Werknemers op luchthaven Schiphol kunnen voortaan verdachte situaties melden bij Meld Misdaad Anoniem. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer trapte donderdag op de luchthaven een campagne af die bedoeld is om het bewustzijn én de meldingsbereidheid van medewerkers verder te vergroten.

Criminele partijen benaderen personeel op de luchthaven voor klussen. Ze proberen toegang te krijgen door medewerkers te vragen een deur open te laten of pakketjes te halen of te brengen. Personeel krijgt te maken met intimidatie, chantage en bedreiging, waarschuwt de campagne.

“Alerte en bewuste medewerkers, die bereid zijn om onregelmatigheden te melden: dát draagt bij aan een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit op Schiphol”, aldus Schuurmans bij de start van de campagne. “Het is belangrijk dat mensen weten dat signalen of vermoedens van ondermijning anoniem gemeld kunnen worden. Dat kan – vertrouwelijk – in de eigen organisatie of bij het Team Criminele Inlichtingen van de Koninklijke Marechaussee en nu ook bij Meld Misdaad Anoniem. Deze campagne geeft daar meer bekendheid aan en M is tegelijkertijd een extra meldpunt.”

De M-campagne sluit aan op het beleid Sterke Luchthaven dat twee jaar geleden van start ging. Onder deze noemer werken publieke en private partijen samen aan diverse activiteiten om ondermijnende criminaliteit op en rond Schiphol tegen te gaan.