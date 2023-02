Infectieziektebestrijding in gedrang door tekort personeel en geld

Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) zitten krap in het geld en personeel. Daardoor kunnen ze niet alles doen wat nodig is om infectieziektes als het coronavirus te bestrijden. Nederland telt 25 van zulke diensten en die hebben hier bijna allemaal mee te maken volgens onderzoekers van het bureau Andersson Elffers Felix.

Bij een uitbraak van een ziekte als Covid-19 is het aan de GGD’en om de verspreiding in te dammen en in de gaten te houden. Maar de gezondheidsdiensten zijn ook bezig infectieziektes te bestrijden als er geen pandemie is. Ze bereiden zich bijvoorbeeld voor op mogelijke uitbraken in de toekomst, doen onderzoek en proberen te voorkomen dat infectieziektes voet aan de grond krijgen. Aan dit soort werk komen de organisaties niet altijd aan toe door een gebrek aan geld en omdat ze mede vanwege de krapte op de arbeidsmarkt personeel moeilijk vast kunnen houden.

De GGD’en zeggen dat ze structureel geld nodig hebben om infectieziektes te kunnen bestrijden en voorkomen. Ze hebben dat onder meer nodig om het personeel vast te houden dat veel ervaring heeft opgedaan tijdens de coronacrisis, maar werkt op een tijdelijk contract. “Binnen de reguliere budgetten zal dat praktisch niet mogelijk zijn”, schrijven de onderzoekers. Het gaat hier niet alleen om medische mensen, maar ook om experts op andere gebieden als logistiek en data.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de bestrijding van infectieziektes wil verbeteren. Het onderzoek zal “mede de basis vormen” voor zijn plannen.