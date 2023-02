Ministeries hijsen vrijdag Oekraïense vlag na jaar oorlog

Ministeries zullen vrijdag de Oekraïense vlag uithangen uit solidariteit met het land dat dan precies een jaar geleden werd binnengevallen door Rusland. Op het ministerie van premier Mark Rutte wordt de Oekraïense tweekleur bij zonsopkomst gehesen en daarna zal de rest volgen. Het idee komt van D66. Die fractie roept Nederlandse gemeenten en mensen thuis op om hetzelfde te doen.

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) deed dinsdag het verzoek aan Rutte bij een debat over de oorlog. De premier zei vervolgens toe het geel en blauw van Oekraïne in elk geval bij zijn ministerie te laten wapperen en zei te hopen dat andere ministeries zullen volgen.

Rutte kan er geen officieel landelijk verzoek van maken in de vorm van een vlaginstructie, want dat mag alleen met de Nederlandse driekleur. “Maar ik kan me voorstellen dat op heel veel plekken in Nederland de vlag aanstaande vrijdag niet rood-wit-blauw is maar blauw en geel”, zei de premier dinsdag.

“Met het hijsen van hun nationale vlag op onze Nederlandse overheidsgebouwen is voor iedereen duidelijk dat we zij aan zij staan”, aldus Sjoerdsma over zijn initiatief.

Inmiddels is duidelijk dat ook de andere ministeries meedoen, evenals diverse plaatsen in het land. Zo hangt vrijdag onder meer in Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Tholen, Zwolle, Dordrecht en Eindhoven de Oekraïense vlag. Een aantal gemeenten doet dit al bijna het hele jaar. In Rotterdam is verder het hoofdkantoor van KPN verlicht in de kleuren van Oekraïne, evenals de Goede Redetoren in Almere Haven en de Lichtboogtoren in Almere Stad. In het Utrechtse Rhenen kleurt de 82 meter hoge Cuneratoren blauw en geel, evenals in Leiden de Koornbeursbrug.