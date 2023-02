Oppositie: weggehaalde bankjes op Rotterdam Centraal moeten terug

Negen oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat de bankjes die twee weken geleden uit de hal van het Centraal Station in Rotterdam zijn weggehaald, zo snel mogelijk teruggeplaatst worden. Ze zijn nog altijd niet te spreken over de maatregel van het gemeentebestuur en de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Volgens het stadsbestuur zijn de bankjes weggehaald om de veiligheid van reizigers en treinpersoneel te waarborgen en overlast van rondhangende personen, met name dakloze Oost-Europeaanse stationsslapers, tegen te gaan. Het gaat om een groep van enkele tientallen mensen.

De oppositie erkent dat er overlast is. “Maar niet de grote overlast, zoals op het Gare du Nord in Parijs, die de burgemeester vorige week schetste. Het gaat om overlast door een kleine groep en op kleine schaal”, aldus raadslid Tjalling Vonk. Hij verzocht het stadsbestuur dan ook om de overlast op te lossen en de bankjes zo snel mogelijk weer terug te plaatsen. “Als je het weghalen van de bankjes zou vergelijken met ons horecabeleid dan zou er geen cafĂ© meer open zijn,” aldus Vonk.

Ook de coalitiepartijen willen dat de bankjes op termijn terugkomen. De raad vraagt het gemeentebestuur ook om er voor te zorgen dat er voor alle daklozen opvang wordt geregeld. De meeste van de stationsslapers kunnen nu alleen terecht in de winterkoudeopvang.

Burgemeester Aboutaleb ziet naar eigen zeggen in dat het weghalen van de bankjes slechts symptoombestrijding is. Hij beloofde de raad de bankjes “in overleg met de NS” zo snel als mogelijk weer terug te zetten. “Maar we moeten niet willen dat het Centraal Station een opvangplek voor daklozen wordt”, voegde hij er aan toe.

Het weghalen van de bankjes leidde tot veel ongenoegen. Vorige week voerden tientallen mensen, met zelf meegebrachte stoelen, een zitactie op het station tegen het besluit. Via sociale media werden veel afkeurende reacties geplaatst.