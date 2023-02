Treinen rond Zwolle vallen uit door staking

Op de trajecten Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen rijden donderdag geen treinen van Keolis door een staking, meldt de regionale vervoerder. Enkele tientallen medewerkers hebben het werk neergelegd, meldt vakbond CNV.

Woensdag legden ook de leden van andere bonden het werk neer en vrijdag staken de bonden opnieuw voor betere arbeidsvoorwaarden. Onder CNV-leden was behoefte aan een extra stakingsdag, aldus een woordvoerder van de vakbond. “Het zegt wel iets over hoe mensen er in staan, dit is een duidelijk signaal dat er onvrede is.”

Treinen op de trajecten Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Hengelo-Bielefeld rijden wel, aldus de vervoerder. Ook de bussen van Keolis hebben geen last van de staking.