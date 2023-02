Weerwind wil staking rechters en officieren van justitie voorkomen

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil voorkomen dat rechters en officieren van justitie gaan staken. Hij reageert daarmee op het ultimatum van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) dat acties zullen volgen als de bewindsman niet voor 10 maart met een beter cao-bod komt. De minister zegt dat hij in gesprek is met de magistratenvereniging en hoopt er samen uit te komen.

Wat Weerwind de rechters en officieren van justitie precies te bieden heeft, wil hij niet zeggen om de onderhandelingen niet in de weg te zitten. Hij zegt het wel “van belang” te vinden om te voorkomen dat er acties komen. “Want daarmee dupeer je tenslotte de rechtzoekenden.”

De minister zegt respect te hebben voor het werk dat rechters en officieren van justitie doen. “En ze mogen van mij verwachten dat ik dat ook toon.” Weerwind wil “constructief en oplossingsgericht” de gesprekken ingaan.

De rechtspraak heeft volgens de NVvR te maken met een hoge werkdruk die onder meer is veroorzaakt door onderbezetting. Eind vorig jaar heeft de vereniging de cao-onderhandelingen met het ministerie van Weerwind opgeschort na zeven rondes te hebben gepraat. De bond zegt dat er veel steun is onder magistraten om mee te doen aan eventuele acties.

“Laten we wel zijn: die werkdruk is er en die negeer ik niet”, zegt Weerwind over de klachten van de magistraten. Die heeft hij vorig jaar al proberen op te lossen door jaarlijks 155 miljoen euro extra uit te geven voor nieuwe rechters en ander rechtbankpersoneel. De gevolgen hiervan zijn volgens de bewindsman pas na langere tijd voelbaar.