Bergkamp: treurig maar goed dat impact gaswinning duidelijk wordt

Het is “bijzonder treurig” maar ook goed dat heel Nederland nu kan zien hoe diep de gevolgen van de gaswinning hebben ingegrepen in de levens van veel Groningers. Dat heeft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp gezegd bij het in ontvangst nemen van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning.

“Het heeft te lang geduurd voordat de rest van Nederland begreep wat voor impact en leed de aardbevingen hebben veroorzaakt in Groningen”, aldus Bergkamp. Maar dankzij de openbare verhoren van de enquêtecommissie hebben gedupeerden “een stem gekregen”, aldus de Kamervoorzitter.

Bergkamp noemt het “goed dat de waarheid over de besluitvorming boven tafel is gekomen”, en ook hoe daarbij is omgegaan met de belangen van Groningers. Zij spreekt van “een omvangrijk rapport waarvan we moeten leren.” Er staan ook aanbevelingen in voor “in het hier en nu en de toekomst”.