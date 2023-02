BoerBurgerBeweging: doe ook wat met die ereschuld naar Groningen

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) verlangt actie van het kabinet om de “ereschuld” richting de Groningers vanwege de gaswinning in te lossen. “Mensen zijn gewoon jarenlang genegeerd, uitgelachen, geschoffeerd, letterlijk geschoffeerd”, zegt de politiek leider tijdens de persconferentie die ze heeft belegd in het Groningse dorp Oosterwijtwerd naar aanleiding van het rapport van de enquêtecommissie over de gaswinning.

“Het vertrouwen is zo ongelofelijk laag in de overheid, in het kabinet, en de Tweede Kamer”, stelt Van der Plas, die denkt dat het vertrouwen “ongelofelijk moeilijk” is om te herwinnen bij de slachtoffers van door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen.

De voorvrouw van BBB stelt een plan voor om de schade door aardbevingen in Groningen af te handelen. Ze pleit onder meer voor een “generaal pardon”. Daarmee bedoelt ze dat alle tot nu toe gemelde schades voor burgers en bedrijven worden vergoed, zolang er een “basisvermoeden” is dat deze zijn veroorzaakt door mijnbouw. Daarmee doelt ze op aardgaswinning, maar bijvoorbeeld ook zoutwinning. Daarmee denkt ze lopende zaken te kunnen weghalen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de rechter.